مسقط / سما

كشف تقرير فلكي، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في سلطنة عمان، في اختلاف عن باقي الدول العربية والإسلامية وفق حسابات فلكية لتحري هلال شهر شوال لهذا العام.

وأكد التقرير الفلكي، أن موعد عيد الفطر 2021 في سلطنة عمان، سيكون يوم الجمعة 14 مايو/ أيار الجاري، بخلاف كثير من الدول العربية والإسلامية والتي من المقرر أن يكون في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وتعتبر سلطنة عمان من الدول الإسلامية، إلا أنا تتنوع بانتشار بعض الطوائف الإسلامية من السنة والتي تعتبر الأغلبية فيها وآخرين من المذهب الإباضية وأقلية من المذهب الشيعي، إضافة إلى تواجد أقليات من غير المسلمين.

ولا تعتمد الدول الاسلامية على مجال الفلك في تحديد أول أيام شهر شوال إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار من الناحية التقريبية، وتعتمد بالأصل على الرؤية الشرعية للهلال بالعين المجردة لتحديد انتهاء شهر رمضان المبارك.

موعد عيد الفطر في سلطنة عمان 2021:

ومع انتشار فيروس كورونا، أهابت الحكومة العمانية جميع المواطنين، بضرروة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات أثناء صلاة عيد الفطر في الأماكن العامة.

وتتميز سلطنة عمان عن باقي الدول العربية بمجموعة من التقاليد والعادات القديمة للاحتفال بالأعياد الدينية، ويجتهد المواطنين في إبراز طقوسهم في اعداد الطعام والهدايا من أول صباح أيام عيد الفطر.

وتحتفل سلطنة عمان بعيد الفطر السعيد، بعد شهر كامل من صيام شهر رمضان المبارك، فيما تعم أجواء من السعادة والفرح في البلاد، وتزيد الحفلات والزيارات العائلية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.