مشاهدة مباراة الجزيرة وسحاب بث مباشر اليوم

عمان / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة سحاب والجزيرة بث مباشر التي تجري مساء اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم 2021.

مباراة الجزيرة وسحاب مباشر تبث على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القدس وعمان ومكة المكرمة، الحادية عشرة لدى مكة المكرمة والدوحة.

وكانت المباراة الأخيرة بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله لكل فريق، فيما سبقها انتصار بثلاثة مقابل هدف للجزيرة سجلهم علي علوان ونور الروايدة وأحمد عبد الحليم.

وفي العادة تشهد المواجهات المباشرة بين الفريقين اثارة وندية كبيرة حيث لا يمكن توقع هوية الجانب الفائز قبل نهاية التسعين دقيقة مع صافرة الحكم الذي يتم تعيينه من قبل لجنة الحكام بالاتحاد.

مباراة سحاب والجزيرة مباشر:

وحقق الفريقان نتائج مخيبة للآمال في الجولات الثلاث الأولى في الدوري الأردني، حيث لم يتمكنوا من الوصول واللحاق بفرق المقدمة التي حققت مفاجآت عديدة.

ويحتل الجزيرة في دوري الموسم الحالي المركز الخامس برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها بفارق الأهداف أمام نظيره معان، بينما يتصدر نادي شباب الأردن الجدول بعشرة نقاط كاملة.

في المقابل تراجع سحاب بعد ثلاثة لقاءات في المسابقة المحلية إلى المركز الثامن برصيد نقطتين فقط بالتساوي مع الجليل وشباب العقبة حيث كان من الفرق التي عانت كثيرا الموسم المنصرم.