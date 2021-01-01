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موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الهند

الأحد 02 مايو 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الهند



نيودلهي

أعلن علماء الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الهند ، وعدد أيام شهر رمضان المبارك هذا العام وبداية شهر شوال من عام 1442 هجري بالمدن الهندية.

وقال العلماء إن موعد عيد الفطر في الهند 2021 يبدأ يوم الخميس من الأسبوع القادم الذي يصادف 13 مايو / أيار الجاري، بحيث يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك 30 يوما، وينتهي رسميا يوم الأربعاء.

وتبدأ الاحتفالات في الهند وبقية شبه القارة الهندية يوم الخميس بعد القادم، وتضم العديد من أوجه التشابه مع بعض الاختلافات، نظراً لأن جزءً كبيرا من شبه القارة كان يشكل أمة واحدة خلال الحكم الإسلامي.

تسمى الليلة التي تسبق العيد "تشاند رات" وتعني "ليلة القمر"، وفي هذه الليلة غالباً ما يزور المسلمون البازارات ومراكز التسوق مع أسرهم للتسوق، وتتميز النساء وخاصة الفتيات الأصغر سنا بنقش الحناء التقليدية.

موعد عيد الفطر في الهند 2021:

يوم عيد الفطر في الهند تكون فيه تحية العيد التقليدية باللغة العربية فيمكنك معايدتهم بالقول "عيد مبارك" وفي هذا اليوم كثيراً ما يتم إعطاء الهدايا مثل الملابس الجديدة كجزء من تقاليد العيد المتوارثة منذ القديم.

بعد صلاة العيد، تقوم بعض الأسر بزيارة المقابر والصلاة على الموتى، كما يزورون الجيران وأفراد الأسر وكبار الأقارب، ومن الشائع بين الهنود أن المواطنين غير المسلمين يقومون بزيارة أصدقائهم المسلمين.

وينتظر المسلمون في الهند عيد الفطر 2021 في البلد الذي يضم عدد كبير من الديانات المختلفة؛ من أجل البدء بالاحتفالات التقليدية بدءً بالمساجد لأداء صلاة العيد صباح اليوم الأول، ثم ابتهاجات عديدة مميزة.

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