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الاحتلال يشدد من اجراءاته في محيط نابلس

الأحد 02 مايو 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد من اجراءاته في محيط نابلس



نابلس / سما /

شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها على مختلف مداخل مدينة نابلس، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة، وتعيق حركة المواطنين، خاصة الخارجين من المدينة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل واسع، ونصبت عدة حواجز على مختلف الطرق الواصلة بين محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية وطولكرم وجنين.

وكانت وسائل اعلام عبرية أشارت إلى وقوع عملية إطلاق نار على جنود إسرائيليين على حاجز زعترة جنوب نابلس.

#قوات الاحتلال #نابلس #اجراءات امنية #الجيش الإسرائيلي

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