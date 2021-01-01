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الأردن: 3 إصابات بالمتحوّر الهندي لكورونا "لأشخاص لم يسافروا"

الأحد 02 مايو 2021 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: 3 إصابات بالمتحوّر الهندي لكورونا "لأشخاص لم يسافروا"



عمان /سما/

سجّل الأردن، ثلاث إصابات بالمتحوّر الهندي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، "لأشخاص لم يسافروا"، بحسب ما أعلن وزير الصحّة، فراس الهواري، اليوم الأحد.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية إنه "تم تسجيل ثلاث إصابات بالمتحور الهندي (لفيروس كورونا) في الأردن لأشخاص لم يسافروا".

وأوضح أنّ "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأضاف الهواري أنّه "تم تسجيل حالتين في عمّان وواحدة في الزرقاء (المدينة الواقعة على بُعد 23 كلم شمال شرق العاصمة) لأشخاص لم يسافروا".

وقال إن ذلك "يؤكّد أنّ ظهور الحالات المتحوّرة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنّما نتيجة التكاثر النوعي".

ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفيروس كورونا الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلدا على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا، هو أشدّ عدوى وقد يؤدّي إلى خفض فاعلية اللّقاحات، لكنّ الأمور لا تزال مبهمة.

وقرّر الأردن الأحد الماضي، وقف الرحلات الجوية مع الهند.

وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند، ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر إلزامي مدّته عشرة أيام بعد وصولهم، فيما قرّرت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.

#الاردن #فيروس كورونا #الطفرة الهندية

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