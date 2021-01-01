نابلس: اصابة 3 اسرائيليين في عملية اطلاق نار قرب حاجز زعترة

نابلس / سما /

أصيب 3 مستوطنين بجراح، مساء اليوم، الأحد، في عملية إطلاق في قرب حاجز زعترة، قرب نابلس.

ووصفت مصادر طبيّة حالة اثنين من المصابين بالخطيرة، بينما أصيب الثالث بجراح طفيفة.

وذكرت مصادر اسرائيلية، أنّ النار أطلقت من سيارة مارّة.

وذكر جيش الاحتلال أنه يجري عمليات بحث عن السيارة التي أطلقت منها النار، ولاذت بالفرار. وأضاف أنه أطلق عيارات نارية عليها.

وأغلق جيش الاحتلال شارع 60 في الاتجاهين، ونصب حواجز في مناطق محيطة بمنطقة العملية.

وصباح اليوم، الأحد، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مسنة فلسطينية، تدعى فهيمة الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، وذلك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر طبية إسرائيلية، لم يصب أي من المستوطنين أو جنود الاحتلال الذي تواجدوا في المكان، بينما تم إطلاق النار صوب المسنة التي أصيبت بالقسم السفلي من الجسم.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تم نقل المسنة الفلسطينية إلى مستشفى "شعاريه تصديق" بالقدس، لتلقي العلاج، علما أن إصابتها وصفت بالخطيرة.

وأدعت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسنة الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جنود تواجدوا بنقطة عسكرية بالمكان.