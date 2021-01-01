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غزة: تحرير 30 محضر ضبط وإتلاف لسلع منتهية الصلاحية

الأحد 02 مايو 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحرير 30 محضر ضبط وإتلاف لسلع منتهية الصلاحية



غزة / سما /

حررت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة بغزة، 30 محضر ضبط وإتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى فاسدة، فيما أخطرت 19 منشأة مخالفة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال أحمد قنيطة مدير مباحث التموين، أنه تم تحرير المحاضر خلال الجولات اليومية على الأسواق والمحلات التجارية والمولات، بمشاركة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضح قنيطة أنه تم تحرير 19 إخطارًا لمنشآت غير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها لدى القانون الفلسطيني، شملت المخابز، والمطابخ، والمطاعم.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف مطبخ شرقي عن العمل لعدم التزامه بالشروط الصحية، ووجود اخطارات سابقة غير ملتزم بها.

ونوه قنيطة أنه يتم إحالة المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم القانونية.

#غزة #مباحث التموين

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