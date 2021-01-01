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الهدمي: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح

الأحد 02 مايو 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح



القدس المحتلة /سما/

دعا وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وقال الهدمي في بيان له، اليوم الأحد، إن "ما يجري جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي".

واعتبر الهدمي أن المواطنين في الشيخ جراح يواجهون حملة تطهير عرقي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وأشار إلى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان والتي تتهدد عشرات العائلات الفلسطينية.

وقال: "تضرب الحكومة الإسرائيلية عرض الحائط بالقانون الدولي وتصر على تمرير مخططات استيطانية تستهدف التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين".

وأضاف: "ما يجري هي عملية إحلال استيطاني في سياق مخطط مبرمج لطرد الفلسطينيين من أرضهم وممتلكاتهم بهدف إحلال المستوطنين مكانهم".

وحيا الهدمي الفلسطينيين في الشيخ جراح الذين يتمسكون بعقاراتهم ويكابدون من أجل الحفاظ عليها، وبتحركات القانونيين والمجتمع المدني والقوى الفاعلة والنشطاء والسكان في مدينة القدس لمساندة المهددين بالاقتلاع في صراعهم المشروع للحفاظ على ممتلكاتهم.

#فادي الهدمي #وزير شؤون القدس #حي الشيخ جراح #تهجير الفلسطينيين

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