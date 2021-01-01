دودين: نستهجن مرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين اعتدوا على منزل "نزار بنات"

رام الله /سما/

أدانت موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، الاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل المرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات في مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمتمثل بإطلاق النار على منزله وتحطيم محتوياته.

وقال دودين في تصريح صحفي: إننا نعبر عن استهجاننا لمرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين قاموا بإطلاق النار على منزل الناشط بنات، مؤكدا أن رعاية المؤسسة الرسمية للاعتداءات على المواطنين على خلفية الرأي هو تطور خطير يؤسس لمرحلة من الفوضى يجب الابتعاد عنها.

وأضاف إن "حرية الرأي في التعبير عن رفض قرار رئاسة السلطة تأجيل الانتخابات يجب أن يظل مكفولا".

وتابع إن التأجيل وتبعاته وأضراره الواقعة على القضية الفلسطينية ومصالح شعبنا تستحق النقاش من النخب السياسية والقوائم التي تشكلت خلال فترة الإعداد للانتخابات، موضحا أن القمع والتخويف بأساليب أمنية بوليسية سيزيد المشهد قتامة.

وأكد أن التفرد بقرار تأجيل دون نقاش الكل الفلسطيني ووضع الحلول التي تعترض الانتخابات والخروج باستراتيجية وطنية ستبقي على حالة المجهول الذي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية، "وهو ما يتطلب الدعوة لحوار وطني شامل بعيدا عن التفرد".