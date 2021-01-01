  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دودين: نستهجن مرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين اعتدوا على منزل "نزار بنات"

الأحد 02 مايو 2021 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دودين: نستهجن مرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين اعتدوا على منزل "نزار بنات"



رام الله /سما/

أدانت موسى دودين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الأحد، الاعتداء الآثم الذي تعرض له منزل المرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات في مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمتمثل بإطلاق النار على منزله وتحطيم محتوياته.

وقال دودين في تصريح صحفي: إننا نعبر عن استهجاننا لمرافقة الأجهزة الأمنية للمسلحين الذين قاموا بإطلاق النار على منزل الناشط بنات، مؤكدا أن رعاية المؤسسة الرسمية للاعتداءات على المواطنين على خلفية الرأي هو تطور خطير يؤسس لمرحلة من الفوضى يجب الابتعاد عنها.

وأضاف إن "حرية الرأي في التعبير عن رفض قرار رئاسة السلطة تأجيل الانتخابات يجب أن يظل مكفولا". 

وتابع إن التأجيل وتبعاته وأضراره الواقعة على القضية الفلسطينية ومصالح شعبنا تستحق النقاش من النخب السياسية والقوائم التي تشكلت خلال فترة الإعداد للانتخابات، موضحا أن القمع والتخويف بأساليب أمنية بوليسية سيزيد المشهد قتامة.

وأكد أن التفرد بقرار تأجيل دون نقاش الكل الفلسطيني ووضع الحلول التي تعترض الانتخابات والخروج باستراتيجية وطنية ستبقي على حالة المجهول الذي تعيشه الحياة السياسية الفلسطينية، "وهو ما يتطلب الدعوة لحوار وطني شامل بعيدا عن التفرد".

#موسى دودين #حركة حماس #نزار بنات #اعتداءات #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

انخفاض في سعر صرف الدولار

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

في أحدث خطوة نحو العلمانية.. دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل خارج إطار الزواج!

أطنان من ذهب هتلر مدفونة "أسفل القصر".. ومذكرات تؤكد الموقع

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق: هناك اسباب أخرى وراء التاجيل.. ولن نوافق على حكومة شكلية بلا مرجعية شعبية

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

اتحاد الجامعات الفلسطينية يعلن تعليق الدوام الثلاثاء والاضراب الشامل الاربعاء ...

جيش الإحتلال الاسرائيلي : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات ...

وزيرة الصحة: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية