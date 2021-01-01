  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني يوضح: هل تم إلغاء الانتخابات العامة؟

الأحد 02 مايو 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الفلسطيني يوضح: هل تم إلغاء الانتخابات العامة؟



رام الله /سما/

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه "تم تأجيل الانتخابات وليس إلغاؤها، ونطالب أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة اهلنا فيها انتخابا وترشحا".

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

وثمن رئيس الوزراء موقف الاتحاد الاوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ولتعزيز قيم العدالة والسلام وإرساء الديمقراطية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة.

وبحث اشتية مع بورغسدورف الجهود المبذولة لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وهو مشروع أوروبي قطري لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

انخفاض في سعر صرف الدولار

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مصطفى شعبان

الأخبار الرئيسية

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

اتحاد الجامعات الفلسطينية يعلن تعليق الدوام الثلاثاء والاضراب الشامل الاربعاء ...

جيش الإحتلال الاسرائيلي : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات ...

وزيرة الصحة: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعاف

صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية