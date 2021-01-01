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ثرثرة على ضفاف بحر غزة،،، د حسن السعدوني

الأحد 02 مايو 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثرثرة على ضفاف بحر غزة،،، د حسن السعدوني



غزة /سما/

هذه وصفة لإجراء الانتخابات كأنها غاية للبعض وليست هدف ووسيلة لتعديل المسار السياسي ، فالأصل ان نجعل من قضية القدس هدف يوحد فكرنا الوطني وإستراتيجيتنا الوطنية ، باننا دولة تحت الاحتلال وكيفية تجسيد السيادة الفلسطينية على القدس والهدف من العملية الانتخابية بمفهومها الشمولي ، هو تقدم ونضوج المسار الوطني تجاه الحقوق الفلسطينية ، وتغيير  معادلة الاحتلال  تجاه انجاز وطني يعترف لنا والمجتمع الدولي معه بالشرعية الدولية وبحقنا السياسي في القدس ، بهذا نحن نصنع حالة اشتباك قانوني أممي مع الاحتلال ونسقط رواية اليمين الاسرائيلي ونسقط عملية التطهير العرقي أيضًا في المدينة المقدسة ، ونسلط الضوء على قضية القدس من جديد . 

 أعرف جيدًا ان الانتخابات حق دستوري وحل عملي لتغيير واقعنا السياسي في مسار السياسات العامة ولكنني على يقين ان معركة القدس ، قد بدأت ويجب الاستمرار فيها من أجل تجسيد الاعتراف بحق تقرير المصير ووحدة المصير المشترك لشعب فلسطين ،  المقسم بين القدس وعرب الداخل وغزة ، فالمطلوب ان يكون موقف وطني يدعم توجهات أهلنا هناك وان نكف عن عملية الاستقواء على بعضنا البعض ، حتى لو من الناحية المعنوية وذلك أضعف الإيمان وأن لم نفعل ذلك ، فنحن نقترب من النموذج الكردي للأسف .

#الانتخابات الفلسطينية

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