الأوقاف تدعو العالم لحماية أهالي القدس من عمليات التهجير

غزة /سما/

طالبت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الدعوة تأتي في ظل تعرض أهالي الشيخ جراح لعمليات تهجير عنصرية من منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من تداعيات وخطورة الممارسات الصهيونية الاحتلالية في القدس وخاصة حي الشيخ جراح، والتي تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وأصحاب الحق الشرعيين، لمنحها لقطعان المستوطنين الغاصبين.

ودعت الوزارة أهالي القدس وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة وأراضي 48 إلى شد الرحال والتوجه إلى حي الشيخ جراح، وتشكيل دروع بشرية لحماية المنازل المهددة بالتهجير.