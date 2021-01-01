  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تدعو العالم لحماية أهالي القدس من عمليات التهجير

الأحد 02 مايو 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تدعو العالم لحماية أهالي القدس من عمليات التهجير



غزة /سما/

طالبت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الدعوة تأتي في ظل تعرض أهالي الشيخ جراح لعمليات تهجير عنصرية من منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من تداعيات وخطورة الممارسات الصهيونية الاحتلالية في القدس وخاصة حي الشيخ جراح، والتي تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وأصحاب الحق الشرعيين، لمنحها لقطعان المستوطنين الغاصبين.

ودعت الوزارة أهالي القدس وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة وأراضي 48 إلى شد الرحال والتوجه إلى حي الشيخ جراح، وتشكيل دروع بشرية لحماية المنازل المهددة بالتهجير.

#غزة #وزارة الاوقاف #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

انخفاض في سعر صرف الدولار

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مصطفى شعبان

الأخبار الرئيسية

"فتح" تكشف أسباب تأجيل اجراء الانتخابات الفلسطينية.. وتوجه رسالة لـ"حماس"

اتحاد الجامعات الفلسطينية يعلن تعليق الدوام الثلاثاء والاضراب الشامل الاربعاء ...

جيش الإحتلال الاسرائيلي : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات ...

وزيرة الصحة: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعاف

صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية