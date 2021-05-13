تعرف على مواعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم لشهر آيار/ مايو 2021

غزة /سما/

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر كرم أبو سالم في عيد الفطر والأعياد الاسرائيلية لشهر آيار/ مايو 2021.

وستكون الإجازات على النحو التالي:

1-الخميس: 13/05/2021 مغلق بسبب عيد الفطر

2-الجمعة: 14/05/2021 مغلق الإجازة الاسبوعية

3-السبت: 15/05/2021 مغلق الإجازة الأسبوعية

4-الأحد: 16/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية

5-الإثنين: 17/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية

وسيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 18/05/2021

وستقوم اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء 18/05/2021

ووجهت اللجنة نداء لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من وإلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.