تعرف على مواعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم لشهر آيار/ مايو 2021

قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، إنها أبلغت شركات القطاع الخاص بأيام إغلاق معبر كرم أبو سالم في عيد الفطر والأعياد الاسرائيلية لشهر آيار/ مايو 2021.
وستكون الإجازات على النحو التالي:
1-الخميس: 13/05/2021 مغلق بسبب عيد الفطر
2-الجمعة: 14/05/2021 مغلق الإجازة الاسبوعية
3-السبت: 15/05/2021 مغلق الإجازة الأسبوعية
4-الأحد: 16/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية
5-الإثنين: 17/05/2021 مغلق أعياد إسرائيلية
وسيعاد فتح المعبر يوم الثلاثاء 18/05/2021
وستقوم اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع يوم الأربعاء 12/05/2021 بعمل التنسيقات المطلوبة ليوم الثلاثاء 18/05/2021
ووجهت اللجنة نداء لجميع شركات القطاع الخاص بأخذ التدابير اللازمة قبل الاغلاق لتفادي أي ضرر يقع على نقل البضائع من وإلى قطاع غزة في أيام الإغلاق.