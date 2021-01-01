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اتحاد الجامعات يعلن خطواته النقابية

الأحد 02 مايو 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الجامعات يعلن خطواته النقابية



رام الله /سما/

اعلن مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية، عن تعليق الدوام في الجامعات الفلسطينية، يوم الثلاثاء القادم والاضراب الشامل في الجامعات يوم الاربعاء القادم، وتعليق الاجراء المقرر يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه الاجراءات من قبل اتحاد الجامعات، احتجاجاً على قيام جامعة القدس بفصل 3 من محاضريها، والذي اعتبره الاتحاد بمثابة فصل تعسفي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي:" بناء على طلب مجموعة كبيرة من الزميلات والزملاء الافاضل في جامعة القدس المبادرين بجهودهم للمساهمة بحل الازمة فقد قرر مجلس الاتحاد تعليق الاجراء المقرر يوم الاثنين الموافق 35 2021 في كافة الجامعات الفلسطينية، و تعليق للدوام يوم الثلاثاء الوافق 452021 من الساعة الثانية عشر وحتى نهاية الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية يتخلله اعتصام امام مكاتب ادارات الجامعات".

واضاف بيان الاتحاد :"يكون الاربعاء الموافق 552021 يوم اضراب شامل لكل الانشطة والفعاليات الادارية والاكاديمية، المنهجية واللامنهجية، الوجاهية واللاوجاهية في كافة الجامعات الفلسطينية".

#الجامعات الفلسطينية

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