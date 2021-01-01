  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زكي: متمسكون بالديمقراطية ونحن في صدد وضع استراتيجية جديدة للمواجهة مع الاحتلال

الأحد 02 مايو 2021 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي على التمسك بالعملية الديمقراطية ولكن دون التفريط بالمدينة المقدسة.

وقال زكي في تصريح لتلفزيون فلسطين: "إن قرار الرئيس تأجيل الانتخابات الفلسطينية قرار صعب وثقيل وقاسي، لكننا لا نرى فلسطين دون القدس، باعتبارنا كنا نسعى منذ البداية إلى أن تجري الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية أسوة بالانتخابات المسبقة".

وأضاف: "بعد أن قطعنا شوطا هاما وكبيرا في التحضير للانتخابات فوجئنا باجراءات اسرائيلية تعيق هذه العملية، أبرزها اعتقال مرشحين من مدينة القدس ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية والاعتداء على كافة اجتماعاتهم".

ولفت زكي إلى أنه إذا ما توجهنا إلى الانتخابات على قاعدة الاشتباك مع اسرائيل فمن الممكن أن تشترط علينا أن تسلمنا هي صناديق الاقتراع، وقال: "كان الأمر محل دراسة ففكرنا بإمكانية مواجهة اسرائيل باستراتيجية جديدة وهذا ما طرحه الرئيس محمود عباس الذي كان متمسكا بضرورة اجراء الانتخابات في مدينة القدس كبقية المدن الفلسطينية".

وقال: "نحن في صدد وضع هذه الاستراتيجية، والرئيس أكد عدم التوقف عن إصلاح البيت الداخلي والحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية وممارسة كل اشكال تطوير منظمة التحرير، واستخدام كل الضغط فيما يخص نصرة مدينة القدس، والتمسك بالديمقراطية في كافة اجتماعات القيادة".

وطالب زكي المسلمين والمسيحيين حول العالم بإنقاذ مسرى محمد ومهد السيد المسيح، مشيرا إلى تأكيد عدة دول منها اسبانيا والمانيا وفرنسا على إعادة النظر بالانتخابات واجرائها في القدس.

وأكد زكي أنه في اللحظة التي يؤكد خلالها الوسطاء الأوروبيين الموافقة على اجراء الانتخابات في القدس ترشيحا وتصويتا سوف تعقد الانتخابات على الفور.

وأشار زكي إلى أن شعبنا شعب الجبارين يدرك أن المعركة مع الجانب الاسرائيلي وليست على المستوى الداخلي، وأنه في حال الموافقة على اجراء الانتخابات دون القدس فهذا يعني أننا لم نكن على مستوى حماية القدس وسوف تكون نقطة سوداء في تاريخنا.

وأكد أن اسرائيل انتقلت من ممارسات الدولة إلى ممارسات العصابة، واقتربت إلى قمة التطرف العنصري في ظل مهاجمتها أحياء المدينة المقدسة، مثل حي الشيخ جراح.

#عباس زكي #الاحتلال #الديمقراطية #القدس

الأكثر قراءة اليوم

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

انخفاض في سعر صرف الدولار

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مصطفى شعبان

الأخبار الرئيسية

جيش الإحتلال الاسرائيلي : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات ...

وزيرة الصحة: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعاف

صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى

الجهاد الاسلامي : المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث في القدس وجاهزة للرد على جرائم الاحتلال

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية