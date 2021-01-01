  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المشروبات الوطنية توزع طرود غذائية على العائلات المتعففة في محافظات الوطن

الأحد 02 مايو 2021 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

في إطار التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، قدمت شركة المشروبات الوطنية "كوكاكولا/ كابي" وشركة طيف لمنتجات الألبان، مئات الطرود الغذائية لصالح الأسر المحتاجة في عدة محافظات.

 

وخلال الحملة التي بدأتها شركة المشروبات الوطنية بالتعاون مع لجان الزكاة والجمعيات الخيرية بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة في كل من محافظات جنين، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، وطولكرم، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، والخليل، حيث اشتملت الطرود الغذائية على مواد تموينية أساسية تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى مجموعة من منتجات شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا، ومنتجات شركة الطيف للألبان.

 

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي إن هذه المساعدات الغذائية التي وزعتها الشركة مع بدء شهر الخير في عدد من محافظات الوطن، ما هي الا جزء بسيط تجاه أهلنا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا التي فاقمت أوضاعهم.

 

وعبر الهندي عن سعادته بانتهاء الحملة وتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة، والحالات الاجتماعية، والأيتام، مؤكداً أن هذه الشرائح تحتاج منا الرعاية والاهتمام، مشدداً على ضرورة وقوف كافة الجهات والمؤسسات إلى جانبها دائماً، وتقديم كل ما يلزم من دعم لسد احتياجاتها والتخفيف عنها، خاصة خلال شهر رمضان.

 

وأكد الهندي التزام المشروبات الوطنية بمواصلة تنفيذ الحملات والأنشطة الإنسانية تجاه مجتمعنا في كافة أرجاء محافظات الوطن، بما فيها حملات الخير خلال الشهر الفضيل، وحرصها على مساعدة العائلات المتعففة حتى تتمكن من تخطي ظروفها الاقتصادية الصعبة، مثمناً الجهود والدور الكبير الذي لعبته لجان الزكاة منذ انطلاق توزيع الطرود الغذائية.

#المشروبات الوطنية

الأكثر قراءة اليوم

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

انخفاض في سعر صرف الدولار

تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في لبنان

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 19 كاملة مصطفى شعبان

الأخبار الرئيسية

جيش الإحتلال الاسرائيلي : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات ...

وزيرة الصحة: 15 وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1117 حالة تعاف

صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى

الجهاد الاسلامي : المقاومة لن تكون بمنأى عما يحدث في القدس وجاهزة للرد على جرائم الاحتلال

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية