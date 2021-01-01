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محترف فلسطيني يكشف عن همجية الاحتلال

الأحد 02 مايو 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محترف فلسطيني يكشف عن همجية الاحتلال



الضفة المحتلة / سما /

كشف المدافع الدولي الفلسطيني ياسر حمد لاعب نادي البسيتين البحريني, عن تعرضه للعديد من المضايقات (الإسرائيلية), خلال مجيئه لفلسطين الفترة الماضية.

وقال حمد في تصريحات صحافية, إن قوات الاحتلال صادرت هاتفه وهددته بإرساله للسجن, لحظة التحقيق معه عن سبب مجيئه لفلسطين.

وأضاف: "احتجزوني ساعات وحاولوا إرباكي بالكثير من الأسئلة دون أي سبب واضح, لكن في النهاية تركوني أدخل فلسطين".

وأوضح أن ما حدث معه أمر غير مقبول أبدا, لا سيما أنه رياضي من المفترض أن يحظى بحماية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يشار إلى أن حمد يلعب مع منتخب فلسطين منذ عام 2019, وخاض 6 مباريات دولية, ولديه هدفين دوليين.

#ياسر حمد #الاحتلال #فلسطين #البسيتين

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