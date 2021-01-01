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الجبهة الشعبية تدين الاعتداء على منزل الناشط نزار بنات

الأحد 02 مايو 2021 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تدين الاعتداء على منزل الناشط نزار بنات



رام الله / سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جريمة الاعتداء على منزل الناشط والمرشح في قائمة "الحرية والكرامة" نزار بنات بمدينة الخليل أمس السبت، واصفةً هذا الاعتداء بالبلطجة التي تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرض على ارتكابه.

ودعت الجبهة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى تَحمُلّ مسؤولياتها في وقف حملات التهديد والتحريض الممنهجة على المعارضين والناشطين؛ خاصة من قبل عناصر من أجهزة أمن السلطة، مؤكدةً أن حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون.

كما دعت الجبهة جميع القوى والمؤسسات والقوائم الانتخابية إلى إدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال التحريض والتهديد بحق الناشطين والمرشحين في القوائم الانتخابية ورفع الغطاء عن مرتكبيه، ودعوة السلطة والأجهزة الأمنية إلى فرض وسيادة القانون على كل من يمارس هذه البلطجة، وضرورة الالتزام بالمراسيم الانتخابية الأخيرة التي أكدت على حرية الرأي والتعبير.

#الجبهة الشعبية #نزار بنات

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