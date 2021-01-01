محكمة الاحتلال تؤجل إصدار القرار بقضية عائلات حي الشيخ جراح حتى يوم الخميس المقبل

القدس المحتلة / سما /

أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا، صباح اليوم الأحد، مهلة 4 أيام للطرفين (أهالي حي الشيخ جرّاح وجمعيات المستوطنين) للوصول إلى اتفاق حتى يوم الخميس، في ما يتعلق أوامر إخلاء البيوت في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وكانت قد بدأت الجلسة الثانية، صباح اليوم الأحد، للبت في القضية في المحكمة الإسرائيلية العليا.

وحضر إلى المحكمة، أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء والإحلال وعائلاتهم في الشيخ جراح، وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.

ويدخل اليوم قرار المحكمة الأخير بإخلاء البيوت في الشيخ جراح، بقرار من المحكمة وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين. فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى اليوم الأحد، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو الجاري، وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.