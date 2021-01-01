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جيش الإحتلال : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات

الأحد 02 مايو 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال : لهذا السبب تاخر رد حماس على تأجيل الانتخابات



القدس المحتلة / سما /

أجلت حركة حماس ردها على تأجيل الانتخابات في أعقاب حادثة نيرون في صفد والتي أدت إلى مصرع 45 إسرائيليا ، حسب تقديرات القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي.

ووفق المحلل العسكري بموقع "والا"، أمير بوخبوط، فإن هناك خشية من أن تعود حماس إلى إطلاق الصواريخ أو تنفذ هجمات من قطاع غزة والضفة الغربية نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن "حماس جمعت العديد من النقاط لصالحها في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى إطلاق عشرات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وعودة التظاهرات على طول حدود غزة".

وأثار إعلان الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات انتقادات واسعة محليا ودوليا و دعا ناصر القدوة رئيس قائمة الحريّة ، أمس ، إلى إعلان موعد جديد للانتخابات التشريعية والرئاسية على الأقل حتى نهاية العام.

من ناحية أخرى ، أعربت لجنة الانتخابات عن أملها في استكمال العملية في أسرع وقت ممكن. وقال نائب رئيس فتح محمود العالول الخميس الماضي إن جلسة استماع أخرى ستعقد قريباً لمناقشة موعد الانتخابات المقبلة.

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