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صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى

الأحد 02 مايو 2021 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : التصعيد مع غزة بات قاب قوسين أو أدنى



القدس المحتلة / سما /

ادعت صحيفة "معاريف" العبرية، إن التصعيد في قطاع غزة سيعود في أقرب فرصة، مشددة على أن التصعيد بات قاب قوسين أو أدنى.

وقالت الصحيفة: "ربما عاد الهدوء، لكن التصعيد القادم في غزة قاب قوسين أو أدنى، فالأسبوعان الأخيران يوضحان المشاكل الاستراتيجية لـ(إسرائيل) على الساحة الفلسطينية عند كسر الهدوء وممارسة الضغط على (إسرائيل) بالقوة، تنتهج الحكومة سياسة لإخماد النيران حتى التصعيد التالي". على حد تعبيرها.

وأضافت: "عمليا فهمت (إسرائيل) عمق المشكلة في القدس فقط بعد 40 صاروخا من قطاع غزة، ومحاولة منع التصعيد في غزة مرت بفتح باب العمود ومحاولة لتهدئة الأوضاع في القدس، وفق هذا المنطق وعندما لا توجد سياسة ولا إدارة منظمة، يدرك الطرف الآخر أن الإنجازات من "إسرائيل" تأخذ بالقوة لذا فنحن على مقربة من الجولة التالية". وفق ما صرحت به.

#غزة #الحرب #حماس #اسرائيل #المقاومة #القدس

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