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"العليا" الإسرائيلية تنظر باستئناف على قرار إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح

الأحد 02 مايو 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العليا" الإسرائيلية تنظر باستئناف على قرار إخلاء 4 عائلات من حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

حالة من الخوف والترقب، تعيشها عائلات (اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم)، اليوم الأحد، مع انتهاء المهلة التي حدّدتها المحكمة "العليا" الإسرائيلية، لإخلائهم من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض.

وتعقد العليا الإسرائيلية، اليوم، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار إخلاء العائلات، والاقتراحات التي قدمتها بشأن القضية.

وكان قد صدر في أيلول 2020 قرار بإخلاء أربع عائلات من الحي، وهي: (اسكافي، والكرد، والجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي: (حماد، والدجاني، وداوودي).

العائلات قدمت طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ 2/5/2021، والمجموعة الثانية بتاريخ 1/8/2021.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان المعتصمين داخل حي الشيخ جراح في القدس، واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تجبرهم على مغادرة المكان.

صالح دياب أحد النشطاء في حي الشيخ جراح، قال إن المنازل الأربعة المهددة بالإخلاء اليوم يقطنها قرابة 50 فردا، أما المنازل الأخرى المهددة بالإخلاء في الأول من آب المقبل، يقطنها نحو 70 فردا.

وأضاف أن هناك نحو 550 مقدسيا مهددون بالإخلاء من منازلهم في الحي خلال الفترة المقبلة لصالح المستوطنين.

#الشيخ جراح #حي الشيخ جراح

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