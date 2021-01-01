القواسمي مخاطبا الأمم المتحده : أوقفوا مجزرة الشيخ جراح

رام الله/سما/



دعت حركة فتح الأمم المتحده ومجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية أمام مجزرة الشيخ جراح التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلية بتهجير خمسمائة شخص من بيوتهم وأرضهم وممتلكاتهم بقوة السلاح.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة فتح أسامه القواسمي إن أهل القدس يتعرضون لمجزرة تطهير عرقي وتميبز عنصري واضطهاد على أيدي حكومة نتانياهو المتطرفه أمام صمت العالم ومؤسساته الرسمية، وأن شعبنا البطل الأبي الصامد البطل في القدس يواجه أعتى ممارسات الظلم وسياسة التهجير والنفي وتدمير البيوت والإعتقال، وأن على العالم التحرك الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا.