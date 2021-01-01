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فيديو.. ريال مدريد يضرب أوساسونا ويضيق الخناق على أتلتيكو مدريد

الأحد 02 مايو 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يضرب أوساسونا ويضيق الخناق على أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

ضرب ريال مدريد ضيفه أوساسونا بثنائية دون رد في لقاء الفريقين الذي جمع بينهما، مساء السبت، في الأسبوع الرابع والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

النادي الملكي فرض سيطرته على الشوط الأول وشن العديد من الهجمات على مرمى الضيوف وكان على مقربة من التسجيل في أكثر من مناسبة أبرزها من البلجيكي إدين هازارد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بالدقة الكافية.

وهز أوساسونا شباك الريال في آخر لقطات الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بسبب وجود حالة تسلل واضحة.

انذار هز الشباك جعل الريال يدخل الشوط الثاني بإصرار أكثر على التسجيل، وكثف ضغطه على المنافس الذي سنحت له الفرصة للتقدم في مواقف زيادة عددية لكن رعونة لاعبي أوساسونا حالت دون تشكيل خطورة على مرمى تيبو كورتوا.

وتمكن البرازيلي إدير ميليتاو من افتتاح التسجيل بضربة رأسية رائعة إثر ركلة ركنية في الدقيقة 76، وبعد مرور 4 دقائق فقط، قتل الميرينجي اللقاء بهدف ثان من امضاء كاسيميرو.

فوز يضغط به ريال مدريد على المتصدر أتلتيكو مدريد، بعدما رفع نقاطه للرقم 74 في خانة الوصيف وبفارق نقطتين فقط خلف الأتليتي.

#ريال مدريد #أتلتيكو مدريد #أوساسونا #الدوري الاسباني

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