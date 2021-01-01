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أتلتيكو يحقق فوزا ثمينا في الليغا قبل مواجهة برشلونة

الأحد 02 مايو 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو يحقق فوزا ثمينا في الليغا قبل مواجهة برشلونة



وكالات / سما /

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا خارج أرضه على إلتشي اليوم السبت 1-0 في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف أتلتيكو الوحيد نجم الوسط يورنتي الذي استفاد من تمريرة البلجيكي كاراسكو (23).

وأهدر إلتشي فرصة التعديل مع اللحظات الأخيرة عندما جاءت ركلة الجزاء التي نفذها فيديل في القائم الأيمن للحارس السلوفيني أوبلاك.

وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط عن برشلونة وريال مدريد (لعبا مباراة أقل)، وهو سيواجه رفاق ميسي في موقعة مرتقبة الأسبوع المقبل.
 

 

 

 

وجاءت عودة أتلتيكو مدريد لسكة الانتصارات بعد أن تعززت آماله في الفوز باللقب إثر خسارة برشلونة المدوية من غرناطة الخميس، وصالح جماهيره الغاضبة من خسارته أمام أتلتيك بيلباو 2-1 الأسبوع الفائت.

#أتلتيكو مدريد #برشلونة #الدوري الإسباني

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