فيديو.. مانشستر سيتي يقترب من استعادة لقب الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

اقترب مانشستر سيتي أكثر من استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد أن تفوق على كريستال بالاس عصر اليوم بهدفين نظيفين.

سجل هدفي فريق بيب جوارديولا كلاً من سيرجيو أجويرو وفيران توريس، وبذلك رفع السيتي رصيده إلى النقطة 80 في المركز الأول بفارق 13 نقطة عن اليونايتد صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة متبقية.

بدأ جوارديولا بتشكيلة شهدت وجود جابرييل خيسوس وأجويرو هجومياً وستيرلنج وفيران توريس على الأطراف.

ونجح السيتي المضغوط في المباريات في تلك الفترة في الحفاظ على تفوقه الذهني وسيطر على المباراة بشكلٍ جيد.

ونجح النجم الأرجنتيني والهداف التاريخي لمانشستر سيتي سيرجيو أجويرو من تسجيل الهدف الأول، وذل بعد كرة عرضية على حدود المنطقة سيطر لها الكون أجويرو وسددها بيمناه بشكل رائع.

ثم أضاف الجناح الإسباني فيران توريس هدف التأكيد بعد دقيقتين فقط وذلك بعد تمريرة من جيسوس إلى ستيرلنج على حدود المنطقة حاول الدفاع إفسادها وإبعادها، لتتهيأ الكرة لفيران توريس الذي سددها أرضية بيسراه ليتقدم السيتي بهدفين نظيفين ويرى الطريق ممهداً أمامه لثلاثة نقاط جديدة مستحقة.