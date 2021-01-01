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الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و655 حالة تعافٍ

الأحد 02 مايو 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 9 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و655 حالة تعافٍ



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد  تسجيل 9 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"  و655 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 879عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 908حالات، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 101703، منها 12057حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 655حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 88738، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 309، منها 216حالة خطرة.

وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 55200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 37342.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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