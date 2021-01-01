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مع تقدم مباحثات الاتفاق النووي .. وفد أميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط

الأحد 02 مايو 2021 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مع تقدم مباحثات الاتفاق النووي .. وفد أميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط



وكالات

يبدأ وفد أميركي رفيع المستوى، اليوم الأحد، جولة في الشرق الأوسط تستمر لعدة أيام، وسيزور الوفد الأميركي الإمارات، والأردن، ومصر والسعودية، ويلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وبحسب بيان لخارجية الأميركية، فإن وفدا من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي يبدأ جولة في الشرق الأوسط تستمر حتى 7 أيار/مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الوفد الأميركي سيصل إلى الشرق الأوسط لتهدئة التوتر، لكن بدون أن يركز على الموضوع الإيراني.

وأضاف أن الوفد سيناقش أمورا مهمة متعلقة بالأمن القومي الأميركي والجهود المستمرة لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط، ولكن اهتمامه لن ينصب على إيران أو أي شيء يتعلق بالمناقشات الجارية في فيينا.

وتأتي هذه الجولة، مع الإعلان عن انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات الرامية لإنقاذ اتفاق النووي لعام 2015، والحديث عن الموافقة على رفع العقوبات عن إيران، وتباينت آراء الأطراف المفاوضين بشأن التقدم الذي تم إحرازه.

وسيناقش الوفد في أبو ظبي القضايا الإقليمية، ويسعى إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات.

أما في العاصمة عمّان، فسيبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة طويلة الأمد للولايات المتحدة مع المملكة الأردنية.

وسيتناول الوفد الأميركي مع المسؤولين المصريين في القاهرة العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، وحقوق الإنسان.

وفي الرياض، قال بيان الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستؤكد دعمها لأمن المملكة، وتبحث الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للنزاع اليمني.

كما ستتم مناقشة ملف حقوق الإنسان وجهود المملكة لتحديث وتنويع اقتصادها والتعاون المناخي بين البلدين.

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