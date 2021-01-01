حماس تحمل الاحتلال مسؤولية سياساته العنصرية بالقدس

غزة / سما /

قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات تهجير جماعي بحق أهلنا في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، والاستيلاء على بيوتهم هو استهداف علني للهوية الفلسطينية المقدسية وللوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة.

واعتبر برهوم أن هذا "سلوك عدواني عنصري خطير وجريمة جديدة تضاف إلى سجله الأسود بحق أهلنا في القدس شجعه عليها غياب المواقف الحاسمة والمسؤولة للسلطة الفلسطينية تجاه هذا العدوان الصهيوني، وكذلك جريمة التطبيع العربي التي شكلت الغطاء الرسمي لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية".

وأكد برهوم "إن مواجهة هذا العدوان الصهيوني يتطلب الإسراع في تبني فلسطيني رسمي، ومن كل قوى المقاومة الفلسطينية ومكونات شعبنا لاستراتيجية عمل وطني مقاوم ممتد يعزز صمود أهلنا في القدس ويواجه كل هذه الانتهاكات والجرائم، وتوسيع مساحات الاشتباك مع العدو الصهيوني وبكافة أشكال المقاومة".

كما وحذر برهوم الاحتلال من أي حماقات من شأنها المساس بأهلنا في القدس وفي الشيخ جراح، محملا الاحتلال المسؤولية وتداعيات كل هذه السياسات العنصرية المتطرفة والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها بحق المقدسيين.

كما ودعا "أهلنا في القدس والضفة الغربية وال٤٨ المحتل للزحف إلى حي الشيخ جراح والرباط في بيوته وأزقته وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية مقاومة كما حصل في معركة البوابات وباب الرحمة وباب العمود، للدفاع عن أهلنا في الشيخ جراح والحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط الصهيوني مهما بلغت التضحيات".

وطالب برهوم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشعوب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أهلنا في القدس، والعمل على لجم هذا العدوان، وتعزيز صمود المقدسيين ودعم مقاومة شعبنا الفلسطيني.