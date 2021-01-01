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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 02 مايو 2021 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها اعتداء الاحتلال على المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس .

كما وأبرزت أيضا الترحيب الفلسطيني بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

- أبو ردينة: قرار تأجيل الانتخابات يمثل حفاظا على الثوابت الوطنية

- الرئاسة تدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

- شرطة الاحتلال تعتدي على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في القدس

- الرئيس يهاتف الأمير غازي بن محمد معزيا بوفاة والده

- الأردن يدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

- إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم وبدء اعتصام مفتوح وفعاليات في المنازل المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح

- طولكرم: وقفة دعم لأهلنا في القدس ولقرار القيادة بعدم اجراء الانتخابات دون القدس

- المالكي: جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات في القدس

- 8  وفيات و664 إصابة بفيروس "كورونا"

- البرلمان العربي يؤكد ضرورة مشاركة أهل القدس في الانتخابات

-   128.3  مليــون دولار صافــي أربــاح مجموعة البنك العربي فــي الربع الأول من العام 2021

* "الأيام":

- الـقـدس: قـوات الاحتلال تقمـع المشاركين في احتفالات "سبت النور" قرب كنيسة القيامة

- أبو ردينة: حـراك مرتـقـب على كافـة الصعد بهدف بلورة موقف وطني للمرحلة القادمة

- "كورونـا": 8 وفيات ورصد 664 إصابة جديدة

- الـرئـاسـة ترحـب بالمواقـف الدولـيـة الداعية لعقد الانتخابات في القدس

- رئيس "الموساد" يلتقي بايدن في البيت الأبيض لمنع العودة للاتفاق النووي

- القطـاع: إطـلاق دفـعـات من البالونـات الحارقة واندلاع حريقين في "أشكول"

- المالكـي: جهود لحشـد أوسـع ضـغـط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات بالقدس

- إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في كفر قدوم و"مستعربون" يختطفون شابًا من بلدة عزون

- إسـرائيـل: نتنيـاهـو يستـغـل حادثـة التدافع لتمديد تفويضه بتشكيل الحكومة

- تصاعد الغضب والانتقادات لحكومة نتنياهو لسماحها بإقامة الحفل الديني في "الجرمق"

- إصـابـات وأضـرار بجرائـم إطلاق نـار في بلدات عربية داخل الخط الأخضر

- الولايات المتحـدة تبـاشـر المرحلـة الاخيرة لانسحابها من أفغانستان

* "القدس":

- الرئاسة ترحب بالمواقف الدولية الداعلية لعقد الانتخابات في القدس

- شرطة الاحتلال تعتدي على تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم

- إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم

- الاحتفال بـ"سبت النور" في القدس وبيت لحم ورام الله

- أبو ردينة: الأسابيع القادمة ستشهد حراكا داخليا لبلورة موقف وطني للسير عليه

- بمناسبة الأول من أيار.. إشادة بالدور الريادي للعمال في عيدهم

- بدران: نتواصل مع أحزاب وقوائم للوصول إلى خارطة طريق بشأن الانتخابات

- 8 وفيات و 664 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- محمد رمضان يثير غضبا فلسطينيا بمشهد عن "تهريب المخدرات" من غزة

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