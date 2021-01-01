تناولت الصحف الفلسطينية "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها اعتداء الاحتلال على المسيحيين المحتفلين بـ"سبت النور" في القدس .
كما وأبرزت أيضا الترحيب الفلسطيني بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس
- أبو ردينة: قرار تأجيل الانتخابات يمثل حفاظا على الثوابت الوطنية
- الرئاسة تدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور
- شرطة الاحتلال تعتدي على المسيحيين المحتفلين بسبت النور في القدس
- الرئيس يهاتف الأمير غازي بن محمد معزيا بوفاة والده
- الأردن يدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور
- إصابتان برصاص الاحتلال في كفر قدوم وبدء اعتصام مفتوح وفعاليات في المنازل المهددة بالإخلاء بحي الشيخ جراح
- طولكرم: وقفة دعم لأهلنا في القدس ولقرار القيادة بعدم اجراء الانتخابات دون القدس
- المالكي: جهودنا متواصلة لحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات في القدس
- 8 وفيات و664 إصابة بفيروس "كورونا"
- البرلمان العربي يؤكد ضرورة مشاركة أهل القدس في الانتخابات
- 128.3 مليــون دولار صافــي أربــاح مجموعة البنك العربي فــي الربع الأول من العام 2021
* "الأيام":
- الـقـدس: قـوات الاحتلال تقمـع المشاركين في احتفالات "سبت النور" قرب كنيسة القيامة
- أبو ردينة: حـراك مرتـقـب على كافـة الصعد بهدف بلورة موقف وطني للمرحلة القادمة
- "كورونـا": 8 وفيات ورصد 664 إصابة جديدة
- الـرئـاسـة ترحـب بالمواقـف الدولـيـة الداعية لعقد الانتخابات في القدس
- رئيس "الموساد" يلتقي بايدن في البيت الأبيض لمنع العودة للاتفاق النووي
- القطـاع: إطـلاق دفـعـات من البالونـات الحارقة واندلاع حريقين في "أشكول"
- المالكـي: جهود لحشـد أوسـع ضـغـط دولي على إسرائيل لضمان إجراء الانتخابات بالقدس
- إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة في كفر قدوم و"مستعربون" يختطفون شابًا من بلدة عزون
- إسـرائيـل: نتنيـاهـو يستـغـل حادثـة التدافع لتمديد تفويضه بتشكيل الحكومة
- تصاعد الغضب والانتقادات لحكومة نتنياهو لسماحها بإقامة الحفل الديني في "الجرمق"
- إصـابـات وأضـرار بجرائـم إطلاق نـار في بلدات عربية داخل الخط الأخضر
- الولايات المتحـدة تبـاشـر المرحلـة الاخيرة لانسحابها من أفغانستان
* "القدس":
- الرئاسة ترحب بالمواقف الدولية الداعلية لعقد الانتخابات في القدس
- شرطة الاحتلال تعتدي على تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم
- إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق بمسيرة كفر قدوم
- الاحتفال بـ"سبت النور" في القدس وبيت لحم ورام الله
- أبو ردينة: الأسابيع القادمة ستشهد حراكا داخليا لبلورة موقف وطني للسير عليه
- بمناسبة الأول من أيار.. إشادة بالدور الريادي للعمال في عيدهم
- بدران: نتواصل مع أحزاب وقوائم للوصول إلى خارطة طريق بشأن الانتخابات
- 8 وفيات و 664 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع
- محمد رمضان يثير غضبا فلسطينيا بمشهد عن "تهريب المخدرات" من غزة