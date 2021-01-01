  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: الاعتداء على نزار بنات تجاوز لكل القيم والمبادئ

الأحد 02 مايو 2021 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاعتداء على نزار بنات تجاوز لكل القيم والمبادئ



غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إقدام  أجهزة الأمن في الضفة الغربية على إقتحام منزل الناشط نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة وترويع زوجته وأطفاله وتحطيم منزله. 

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي "إن هذا الاعتداء تجاوز لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بتحريم الاعتقال على خلفية سياسية واستهداف نشطاء الرأي و المناضلين".

وأضاف: "ندعو برهوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى احترام القانون والعمل وفق أحكامه مهما كانت الحجج والادعاءات، كما ندعوها إلى التراجع فوراً عن هذا النهج الذي يزيد حالة الاحتقان في الساحة الفلسطينية و يضرب العلاقات الوطنية ويأخذ الجبهة الداخلية نحو المجهول".

#حماس #السلطة الفلسطينية #نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بالفيديو والصور: مجسم لدبابة ميركافاه من صنع كتائب القسام تتجول في شوارع قطاع غزة

صورة: قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورا

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2021 مكتوبة

الأخبار الرئيسية

خبير إسرائيلي يكشف : هذا ما نرتكبه تجاه حماس التي تتفوق علينا في هذا المجال

اللواء ش

بعد لقاء رئيس الوزراء.. اللواء صلاح شديد يكشف مصير المتقاعدين العسكريين قسرا

الرئاسة تعقب على اجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

بسبب تأجيل الانتخابات: تحذيرات من خطورة الانزلاق لحالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية

الجيش

"فرق تسد".. معاريف تكشف الهدف من سياسة “الاحتواء” التي تتبعها إسرائيل في الضفة وغزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية