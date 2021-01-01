حماس: الاعتداء على نزار بنات تجاوز لكل القيم والمبادئ

غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إقدام أجهزة الأمن في الضفة الغربية على إقتحام منزل الناشط نزار بنات المرشح عن قائمة الحرية والكرامة وترويع زوجته وأطفاله وتحطيم منزله.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي "إن هذا الاعتداء تجاوز لكل القيم والمبادئ الواردة في ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بتحريم الاعتقال على خلفية سياسية واستهداف نشطاء الرأي و المناضلين".

وأضاف: "ندعو برهوم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى احترام القانون والعمل وفق أحكامه مهما كانت الحجج والادعاءات، كما ندعوها إلى التراجع فوراً عن هذا النهج الذي يزيد حالة الاحتقان في الساحة الفلسطينية و يضرب العلاقات الوطنية ويأخذ الجبهة الداخلية نحو المجهول".