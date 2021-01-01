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صحيفة : سيناريوهات وضعتها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات

الأحد 02 مايو 2021 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : سيناريوهات وضعتها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات



رام الله / سما /

 كشفت مصادر في حركة حماس  وفقا لصحيفة "الاخبار" اللبنانية عن سيناريوهات تعمل عليها الحركة حالياً لمواجهة قرار الرئيس عباس تأجيل الانتخابات ورهنها بالاحتلال، مبيّنةً أن أولها «عدم إعطاء شرعية لقرار عباس، يليه التصعيد في القدس والضفة وغزة، ثمّ تشكيل جبهة فلسطينية موسّعة تكون ممثِّلة لغالبية أبناء الشعب الرافضين لقراره من أجل الضغط عليه».

كذلك، أكد القيادي في «حماس»، مشير المصري، أن الحركة ذاهبة إلى «عزل عباس وطنياً، وهي تدرس إمكانية سحب كلّ التوافقات التي جرت في هذه المسألة، وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بألّا يكون هناك استفراد بالقرار»، مشيراً إلى أن «القانون الفلسطيني لم يخوّل أيّ شخص أو جهة الاستفراد بتأجيل الانتخابات».

على الضفة الإسرائيلية، لا تزال تل أبيب ترى أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية سيجلب توتّراً كبيراً في الضفة والقدس، فيما قالت قناة «كان» العبرية إن الجيش «يرجّح أن تعمل حماس على تنفيذ عمليات أمنية في أعقاب تأجيل الانتخابات».

#حماس #الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات #الرئيس عباس

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