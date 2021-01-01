معركة كورونا .. لقاح جديد ينضم لقائمة الصحة العالمية

وكالات

منحت منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ للقاح مضاد لكورونا من إنتاج شركة مودرنا.

وينضم لقاح الشركة المصنعة الأميركية إلى لقاحات من شركات فايزر بيونتيك وجونسون آند جونسون وأسترازينيكا في الإدراج على قائمة الاستخدام الطارئ لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه من المتوقع الحصول على موافقات مماثلة للقاحي سينوفارم وسينوفاك في الأيام والأسابيع المقبلة.

واستغرق منح الضوء الأخضر للقاح مودرنا، الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر من الجمعة، عدة أشهر بسبب التأخير الذي واجهته المنظمة في الحصول على بيانات من الشركة المصنعة.

يعتمد العديد من البلدان التي ليس لديها مكاتب تنظيم وتقييم طبية متقدمة خاصة بها على قائمة منظمة الصحة العالمية لتقرير ما إذا كانت ستستخدم اللقاحات، كما تستخدم وكالة الأطفال التابعة للأمم المتحدة، اليونيسف، القائمة لنشر اللقاحات في حالات الطوارئ مثل الوباء.

من غير المحتمل أن يكون للإعلان تأثير فوري على إمدادات لقاح مودرنا للعالم النامي، حيث أبرمت الشركة اتفاقيات توريد مع العديد من الدول الغنية، والتي تلقت بالفعل ملايين الجرعات.

وفي بيان الجمعة، قال الرئيس التنفيذي ستيفان بانسيل إن مودرنا: "تشارك بنشاط في المناقشات مع المنظمات متعددة الأطراف، مثل كوفاكس ، للمساعدة في حماية السكان في جميع أنحاء العالم."

وكان بذلك يشير إلى برنامج تدعمه الأمم المتحدة لشحن لقاحات مضادة لكورونا إلى العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.