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حالة الطقس : استمرار الأجواء الحارة

الأحد 02 مايو 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : استمرار الأجواء الحارة



رام الله / سما /

​ توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاحد، حارا نسبيا الى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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