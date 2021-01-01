موعد عيد الفطر 2021 في هولندا

أمستردام / سما

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في هولندا ، مؤكدة ان شهر رمضان المبارك هذا العام سيكون 30 يوما وفق الحسابات الفلكية التي أجراها المجلس.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أصدرته الأمانة العامة، أن موعد عيد الفطر السعيد 2021 في هولندا سيكون يوم الخميس من الأسبوع القادم الموافق 13 مايو / أيار الشهر الجاري ليكون شهر رمضان 30 يوما.

وبيّن أن الحسابات الفلكية الدقيقة بالنسبة لهلال شهر رمضان لعام 1442هـ تؤكد أن الاقتران سيكون على الساعة 02 و 31 دقيقة حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) يوم الإثنين 12 أبريل/نيسان.

وأكد المجلس أن ذلك التوقيت 30 شعبان 1442هـ يوافق الساعة 05:31 حسب التوقيت في مكة المكرمة، حيث يمكن رؤية الهلال في كثير من بلدان العالم بالعين المجردة، أو بالتلسكوب بعد غروب الشمس.

عيد الفطر 2021 في هولندا من أهم وأعظم الأعياد الإسلامية والذي يتمتع بقدسية كبيرة لدى الجالية المسلمة المقيمة في هولندا والتي تزداد باستمرار بسبب هجرة المسلمين إليها بحثا عن حياة ومعيشة أفضل.

وتترقب الجاليات المسلمة في هولندا قدوم عيد الفطر السعيد في كل عام بمحبة وشوق كبيرين بعد شهر رمضان المبارك، كذلك يلقى ذات القدسية والخصوصية لدى عامة المسلمين في شتى أرجاء العالم.

وينتظر المسلمون في هولندا موعد عيد الفطر إيذانا بنهاية شهر رمضان المبارك، وبدء التحضيرات لصلاة العيد صباح يوم الخميس بعد القادم، كما تتجهز العائلات المسلمة لبدء الزيارات في تلك الأيام المباركة.