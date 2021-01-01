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تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن

السبت 01 مايو 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء رئيس الموساد الاسرائيلي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن



القدس المحتلة /سما/

التقى رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، مساء الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن، في واشنطن، وذلك سعيا من إسرائيل لعرقلة العودة للاتفاق النووي، وذلك في الوقت الذي أظهرت الجولة الثالثة من محادثات فيينا، التوصل لموافقة على رفع العقوبات عن إيران، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء السبت.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن كوهين التقى مع بايدن في العاصمة واشنطن، حيث عرض وجهة النظر الإسرائيلية المعارضة للعودة للاتفاق النووي، وكذلك سلة مطالب إسرائيل فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الموساد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة نتنياهو، قبل الاجتماع بالرئيس الأميركي، وقام نتنياهو بإرشاد كوهين وتقديم إحاطة له بكل ما يتعلق بالمطالب ووجهة النظر الإسرائيلية.

وعقب الاجتماع ببايدن، أطلع كوهين نتنياهو على ما جرى في الاجتماع والرسالة الإسرائيلية التي تم نقلها إلى الإدارة الأميركية.

#الموساد الاسرائيلي #يوسي كوهين #جو بايدن #الولايات المتحدة #اسرائيل #الادارة الامريكية #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #محادثات فيينا

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