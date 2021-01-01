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دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس

السبت 01 مايو 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
دولة فلسطين ترحب بالمواقف الدولية الداعية لعقد الانتخابات في القدس



رام الله /سما/

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالبة الحكومة الاسرائيلية لتسهيل اجرائها في القدس.

وجددت الرئاسة مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وأطراف الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الموقعة بشأن تنظيم الانتخابات في القدس، وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.

وشددت على الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في اجتماع القيادة الأخير، أنه في لحظة الحصول على موافقة تنظيم الانتخابات في القدس، سيتم اصدار مرسوم والذهاب للانتخابات فورا.

#الرئاسة الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية #الاتحاد الاوروبي #الأمم المتحدة #القدس

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