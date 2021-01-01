بدء الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة /سما/

بدأ المسجد الأقصى المبارك، في استقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وأعلن الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك عن بدء الاعتكاف في الأقصى، حيث سيكون للرجال في المصلى المرواني، وللنسوة في الأقصى القديم، وسيكون وفق الشروط الصحية وإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.

وأضاف الشيخ الكسواني لوكالة معا منذ ليلة أمس تم القيام بصلاة "قيام الليل"، ضمن برامج مخصصة للعشر الأواخر من شهر رمضان.

وأهاب الشيخ الكسواني بالمصلين الصائمين المعتكفين الالتزام بتعليمات الحراس واللجان المتطوعة للحفاظ على صحة الوافدين الى الأقصى، متمنيا الأمن والسلامة لكافة الوافدين الى الأقصى