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الأردن يدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور

السبت 01 مايو 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين إجراءات الاحتلال القمعية ضد المقدسيين خلال احتفالات سبت النور



عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم السبت، قيام الشرطة الإسرائيلية بمضايقة المسيحيين في محيط كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز: إن المملكة تدين وترفض قيام الشرطة الإسرائيلية بإعاقة وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة للمشاركة في احتفالات سبت النور، والاعتداء على عدد منهم، ووضع الحواجز في محيط الكنيسة.

وطالب السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس، وعدم إعاقة ممارسة الشعائر الدينية، والتوقف عن مضايقة المقدسيين سواء من يرغب بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خاصة في شهر رمضان المبارك، أو الوصول إلى كنائس القدس.

ودعا الفايز المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة في القدس.

#الاردن #الانتهاكات الإسرائيلية #القدس #كنيسة القيامة #احتفالات سبت النور

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