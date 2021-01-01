السيناريوهات المحتملة: غدا يوم حاسم في قضية الشيخ جراح وسط دعوات للمساندة

القدس المحتلة /سما/ القسطل

دعا ناشطون مقدسيون اليوم السبت إلى تنظيم وقفة إسناد لأهالي الشيخ جراح بعد صلاة التراويح، وذلك في ضوء انتهاء المهلة التي منحها الاحتلال لتهجير 28 عائلة مقدسية، إذ أنه من المقرر أن يُبت غدا الأحد أمام محاكم الاحتلال بشكل نهائي في قضيتهم.

وخلال اليوم قام المستوطنون بعدد من النشاطات الاستفزازية في حي الشيخ جراح، من بينها التجمع أمام منازل المقدسيين، والتعرض لهم. وقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات مشتركة قام بها المستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال ضد متضامنين مع سكان الحي.

وأوضح منسق لجنة حي الشيخ جراح وأحد المهددين بالتهجير، عارف حماد، أن هناك جلسة غدا في محكمة الاحتلال بخصوص تهجير سكان الحي من المقدسيين، ومن المحتمل أن تقرر المحكمة تهجير السكان.

وأشار حماد إلى أن السيناريو الآخر المتوقع في جلسة غد هو تحويل القضية إلى ما يسمى المحكمة العليا في دولة الاحتلال، حيث ستعرض القضية أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة.

وأضاف حماد: “لا يمكن التنبؤ بما سيخرج عن محكمة الاحتلال، لكننا سنستمر في صمودنا داخل بيوتنا، ولن نخرج منها إلا بالقوة، ولن ننصاع لقرارات التهجير بشكل طوعي”.