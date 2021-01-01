المالكي: جهودنا متواصلة لحشد اكبر ضغط دولي على اسرائيل لاجراء الانتخابات في القدس

رام الله /سما/

عمم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على سفراء دولة فلسطين مطالباً بسرعة التحرك لتوضيح الموقف الفلسطيني لوزارات الخارجية، البرلمانات، الاحزاب، مراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة، ومطالبة الدول بالضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارستها العدوانية وكف يدها عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة.

ودعا المالكي، بوضع حد لتنصل اسرائيل كقوة احتلال من التزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حق اهلنا في القدس بالمشاركة الكاملة في الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً ودعاية انتخابية، والعمل على حشد اوسع جبهة دولية لادانة تلك الممارسات والانتهاكات.

وبعث المالكي، لسفراء دولة فلسطين نقاط حديث معمقة ومرتكزات للنقاش والتوضيح مع مكونات صنع القرار في الدول المضيفة، خاصة ما يتعلق بالضغط الذي مارسه الاتحاد الاوروبي على الجانب الفلسطيني للتسريع في اصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات، وتعهده بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال للسماح بعقد الانتخابات في القدس، كالتزام اوروبي ودولي.

وأكد المالكي، ان جهود الخارجية متواصلة لحشد اوسع ضغط دولي على اسرائيل كقوة احتلال لضمان اجراء الانتخابات في كامل الارض الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، بصفتها جزءاً لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وهي عاصمة دولة فلسطين، وان وضعها القانوني لم يتغير رغم القرار الاسرائيلي بالضم او قرار ترامب الاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال.

وشدد المالكي، للسفراء على ضرورة التوضيح للمجتمع الدولي ان اسرائيل هي من اعاق الانتخابات ومنع حصولها في مدينة القدس، وبالتالي تتحمل اسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المنع.

وطالب المالكي، السفراء بسرعة التحرك لمطالبة المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لرفع اية قيود على حرية عقد الانتخابات في كامل الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمناطق المصنفة (ج) والزامها باحترام التزاماتها الدولية كقوة احتلال عبر ضمان تنفيذ هذا الحق الديمقراطي.