دورية إسرائيلية تخرق الخط الأزرق جنوب لبنان

بيروت /سما/ د ب أ

خرقت دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الخط الأزرق في منطقة خربة شعيب ( جنوب لبنان) لمسافة حوالى 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه: "بتاريخ 2021/5/1 الساعة 20.3 بالتوقيت المحلي، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي على خرق الخط الأزرق في محلة خربة شعيب لمسافة حوالى 45 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية لمدة 10 دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف البيان: "تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

يذكر أن الخط الأزرق تم رسمه في عام 2000 من قبل الأمم المتحدة ومن خلال لجنتين منفصلتين الأولى لبنانية - أممية والثانية إسرائيلية - أممية، ليشكل أداة للتحقق من خروج إسرائيل من الأرض اللبنانية.

ويتطابق الخط الأزرق مع خط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين في قسم كبير منه وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذلك تتحفّظ لبنان على هذا الخط في هذه الأماكن.