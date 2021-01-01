  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش اللبناني يضبط كميات من البنزين والمازوت معدة للتهريب إلى سورية

السبت 01 مايو 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني يضبط كميات من البنزين والمازوت معدة للتهريب إلى سورية



بيروت /سما/ د ب أ

أوقفت وحدات الجيش اللبناني في اليومين الماضيين 5 مواطنين لبنانيين و7 أشخاص من التابعية السورية كانوا يحضرون لتهريب كميات من مادتي المازوت والبنزين إلى سورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "بتاريخي 29 و 30 نيسان/أبريل أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 5 مواطنين و7 سوريين، وضبطت دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 7.500 لتر من مادة البنزين و300 لتر من مادة المازوت معدة للتهريب إلى الأراضي السورية".

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساس في هذه الأزمة، إلى تهريبها إلى سورية.

وتقوم وحدات من الجيش اللبناني بشكل شبه يومي بضبط كميات من مادتي المازوت والبنزين خلال عمليات تهريبها إلى سورية، وتوقف المهربين وهم من اللبنانيين والسوريين.

#الجيش اللبناني #تهريب #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف: 4 حلول عُرضت على الرئيس عباس من أجل مشاركة المقدسيين في الانتخابات

شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19 كاملة مع أحمد السقا

مقتل فتاة بطلق ناري في خانيونس

شاهد.. مسلسل موسى الحلقة 19 كاملة مع محمد رمضان سمية الخشاب

أبو ردينة يحدد ملامح الخطوات المقبلة للرئيس عباس بعد تأجيل الانتخابات

هنية يدعو للقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل: هناك خارطة فلسطينية سياسية جديدة

شاهد.. مسلسل سوق الحرير الجزء الثاني الحلقة 19 كاملة

الأخبار الرئيسية

الجيش

"فرق تسد".. معاريف تكشف الهدف من سياسة “الاحتواء” التي تتبعها إسرائيل في الضفة وغزة؟

"شعبنا ملّ من هذه الحالة".. حماس: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

"نريد تغييرًا واسعًا وعميقًا".. د.القدوة يطرح "5 نقاط" كرؤية بديلة ردًا على إلغاء الانتخابات

سفير تل أبيب بواشنطن والأمم المتحدة: “الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيُوقَّع خلال أسابيع

فتح: سندعو الفصائل بما فيها حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية