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35 وفاة و704 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

السبت 01 مايو 2021 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
35 وفاة و704 إصابات جديدة بكورونا في الأردن



عمان /سما/

سجلت في الأردن 35 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، و704 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 712,077 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، السبت.

وسُجّلت (35) وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8871) .

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 7.43%، مقارنة مع (8.03%) يوم الجمعة، فيما أجري (9,472) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,714,356) .

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2507) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (685,010) .

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (18,196) ، بينما يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (166) ، فيما غادرت (141) ، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1346) حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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