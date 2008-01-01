ضرب واعتقال- قمع مظاهرة تضامنية مع الشيخ جراح

القدس المحتلة /سما/

قمعت قوات الاحتلال، السبت، مظاهرة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بالضرب والاعتقال والقنابل الصوتية.

وانطلقت مظاهرة الشيخ جراح من وسط الحي ومن أمام المنازل المهددة بالاخلاء لصالح المستوطنين، وسارت في شوارع الحي، وصولا الى الشارع الرئيسي، وسط هتافات ضد الاستيطان والشرطة واخلاء المنازل، ورفعوا المشاركون الأعلام الفلسطينية، وخلال تواجدهم وترديدهم الهتافات حاصرتهم قوات الاحتلال وصادرت الاعلام الفلسطينية منهم، ثم هاجمتهم بالضرب والقنابل واعتقلت 4 شبان.

وشارك في التظاهرة الأهالي المهددين بالاخلاء، ومقدسيين والعشرات من أهالي الداخل الفلسطيني، مؤكدين على المقاومة لكل آليات القمع والاستيلاء، وأن الشعب الفلسطيني لا يرضى الذل أبدا.

وتنتهي يوم غد مهلة 4 عائلات "القاسم،اسكافي، الكرد، الجاعوني" التي حددتها المحكمة المركزية لاخلاء منازلهم، كما ستعقد جلسة يوم غد في المحكمة العليا للنظر بالاستئناف المقدم من العائلات، حيث تدعي الجمعيات الاستيطانية ملكيتها للأرض.

ويعيش سكان حي الشيخ جراح "حي كرم الجاعوني" في منازلهم منذ عام 1956 باتفاق بين الحكومة الأردنية ممثلة "بوزارة الإنشاء والتعمير" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين"، على توفير المسكن ل 28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلى العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه "دفع اجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات، لكن ذلك لم يتم، وبدأت الجمعيات الاستيطانية خلال السنوات الماضية بمطالبتهم بالمنازل، وتمكنت عام 2008-2009 بإخلاء عدة عائلات.