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هآرتس: واشنطن حسمت عودتها للاتفاق النووي واسرائيل تطالبها بتعويضات

السبت 01 مايو 2021 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: واشنطن حسمت عودتها للاتفاق النووي واسرائيل تطالبها بتعويضات



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن حسم الإدارة الأمريكية أمرها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وسط استعداد إسرائيلي لذلك.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن هناك تقديرات لدى المؤسسات العسكرية والسياسية في إسرائيل، بأن واشنطن حسمت أمرها بالعودة للاتفاق النووي مع إيران، حيث تستعد إسرائيل لذلك بقوة.

ورأت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسمت إعلان عودتها للاتفاق النووي بأسرع ما يمكن، وبأن إسرائيل بدأت في الاستعداد لبلورة قائمة طلبات أمنية أو تعويضات من الجانب الأمريكي بعد التوقيع على الاتفاق.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن النقاشات الثنائية بين الجانبين، الأمريكي والإسرائيلي، تناولت تحسين قدرات إضافية لسلاح الجو الإسرائيلي، فيما تم التوافق أيضا على الاستعداد لمعالجة مشتركة لتهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، والتي تشكل خطرا على الدولتين، خاصة إسرائيل.

#اسرائيل #الولايات المتحدة #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني #ايران #الجيش الإسرائيلي

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