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العراق يكشف عن دوره في التقارب المصري التركي

السبت 01 مايو 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يكشف عن دوره في التقارب المصري التركي



بغداد /سما/

كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن دور بلاده في التقارب المصري التركي، فيما أكد أن الصراعات الإقليمية تنعكس سلبيا على العراق.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن "العراق أصبح حلقة تواصل بين البلدان، والصراعات الإقليمية تنعكس عليه".

وأضاف أن "جزءا من المواجهة الأمريكية الإيرانية كان في العراق".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن بلاده "ليست حديقة خلفية لأية دولة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استمرار خطوات تطبيع علاقات بلاده مع مصر، معلنا عن لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين في مطلع مايو الحالي.

يذكر أن العراق يعمل على إيجاد تقارب بين السعودية وإيران، حيث احتضنت بغداد الشهر الماضي اجتماعا بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين، وفقا لما كشفته مصادر عراقية لـRT في وقت سابق.

ويوم الثلاثاء الماضي أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تدفع باتجاه تقريب وجهات النظر بين دول الخليج وإيران.

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