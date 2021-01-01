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"العمل عبادة"..السيسي يوجه كلمة إلى المصريين بمناسبة عيد العمال

السبت 01 مايو 2021 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل عبادة"..السيسي يوجه كلمة إلى المصريين بمناسبة عيد العمال



القاهرة /سما/

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة إلى الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مهنأ إياهم بهذا اليوم، ومشيدا بجهود العمال المصريين في بناء الوطن.

وأشار عبد الفتاح السيسي إلى أنه "على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة".

وتوجه الرئيس المصري للعمال قائلا: "إن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وإنكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدي معكم، باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنونه لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر"، مشددا على أن "العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، كما تؤكد الأديان السماوية أن العمل عبادة".

وأضاف السيسي: "إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته، إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية".

هذا وأكد الرئيس السيسي أن "من يريد أن يجد له المكان المناسب في العصر الحديث، ينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الإتقان والتفاني في عمله، وأن يجتهد لاستيعاب ثورة المعلومات والطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في الابتكارات وتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة".

#مصر #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #يوم العمال العالمي

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