ألمانيا تحظر مسيرة "يوم القدس" المناهضة لإسرائيل في برلين

برلين /وكالات/

قررت السلطات الألمانية، اليوم السبت، حظر تنظيم مسيرة "يوم القدس" السنوية المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة لإسرائيل في برلين هذا العام.

وأكدت الشرطة لصحيفة Der Taggespiegel إلغاء المسيرة التي كان من المقرر أصلا أن تنظم في الثامن من أيار/مايو الجاري.

و"يوم القدس العالمي" تم تأسيسه في عام 1979 من قبل المرشد الإيراني آية الله الخميني، وهو حدث سنوي تحييه إيران، في كل آخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، وتشارك فيه عدة دول إسلامية وعربية حول العالم، وعلى رأسهم إيران، العراق، ولبنان، بالإضافة إلى المدن التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين، دعما للفلسطينيين وضد وجود المستوطنات اليهودية في إسرائيل.

وسبق أن صرح رئيس مكتب حماية الدستور في ولاية برلين ميشائيل فيشر، بأنه ليس هناك أي استعدادات لتنظيم مظاهرات "يوم القدس" هذا العام على المستوى الإقليمي والوطني، مرجحا إمكانية تنظيم هذه الفعالية بصورة افتراضية، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتم إلغاء مسيرة "يوم القدس" في برلين العام الماضي أيضا على خلفية تفشي وباء كورونا.

وحسب تقارير إعلامية، سجل نحو ألفي شخص للمشاركة في مسيرة هذا العام.

وتخوض الجماعات اليهودية الموالية لإسرائيل على مدى سنوات حملة من أجل إقناع السلطات الألمانية بفرض حظر تام على مسيرات "يوم القدس" باعتبارها مسيرة معادية للسامية. وفي عام 2016 حظرت السلطات الألمانية رفع أعلام "حزب الله" خلال هذه المسيرة.