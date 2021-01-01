"شعبنا ملّ من هذه الحالة".. حماس: بدأنا اتصالات للوصول إلى خارطة طريق وطنية قابلة للتطبيق

غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحركة بدأت التواصل مع الأحزاب والقوائم الانتخابية، من أجل الوصول إلى خارطة الطريق قابلة للتطبيق لمنع سلب الشعب الفلسطيني حقه بالانتخابات.

وأضاف بدران في لقاء عبر قناة الأقصى عصر السبت، أن حماس تحترم مكونات شعبنا، وتريد إجراء حوارات حقيقية مع الجميع، للوصول إلى استراتيجية للتعامل مع المرحلة القادمة.

وشدد على أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة إجراء الانتخابات، مبينا أنه حق لا يحق لأحد أن يسلبه، ولا نريد للشعب الفلسطيني أن يعاني أكثر مما يعاني الآن.

وأكد أن ما حصل من تراجع عن المسار الوطني الذي بدأناه معًا منذ عام تقريبًا، تم بقرار حزبي خالص من فتح وعباس.

وأشار بدران إلى أن لدى حماس خياراتها إذا كان أحد يريد تعطيل المسار الوطني.

ودعا من أغلق باب الاقتراع في وجه الشعب الفلسطيني إلى أن يقدم شيئًا ملموسًا للشعب الفلسطيني لتعود له الثقة.

ونبه عضو المكتب السياسي أنه لا يمكن أن نكتفي بإصلاحات جزئية، فشعبنا ملّ من هذه الحالة، ويريد مشاركة فعالة وحقيقية من الكل الفلسطيني.

وأكد أن الحوار هو الطريق الأسلم والأصوب للوحدة الفلسطينية، ولا يتم عبر شعارات عامة ودون تحديد أجندة ومواعيد.

ولفت بدران إلى أن الأمور ما بعد إلغاء الانتخابات لا يمكن أن تكون كما كانت قبلها.

وأشار إلى أن حماس قدمت تنازلات كبيرة أزعجت البعض، من أجل الوصول إلى مرحلة الانتخابات.

وطالب بدران بألا تكون أي خطوة قادمة ترقيعية أو تجميلية لما ما حدث من تعطيل الانتخابات.

ونبه إلى أن حماس لا تذهب مع أحدٍ إلى معارك صفرية، وهي الأحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني.